На мировых рынках стоимость золота незначительно снизилась

Цена на золото в пятницу утром коррекционно снизилась после достижения торговым днем ранее 1 900 долларов США за унцию впервые с июня.

Цена на золото в пятницу утром коррекционно снизилась после достижения торговым днем ранее 1 900 долларов США за унцию впервые с июня.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 7,65 доллара США, или на 0,4% — до 1894,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,13%, до 23,91 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение цен после того, как торговым днем ранее цена на золото превысила отметку в 1 900 долларов за унцию впервые с июня 2021 года.

Спрос на золото поддерживался геополитическими рисками, связанными с ситуацией вокруг Украины. Традиционно, золото считается активом-убежищем.

Кроме того, снижение стоимости драгоценного металла в пятницу поддерживается ростом индекса доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на 0,06%, до 95,85 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее привлекательным для покупки.