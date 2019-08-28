Reuters: за три года на мировые рынки попало не менее 1 тыс. контрафактных золотых слитков

Контрафактные золотые слитки под видом изделий известных золотоперерабатывающих компаний на сумму не менее 50 млн долларов появились на мировом рынке за последние три года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По словам руководителей банков, перерабатывающих предприятий и других компаний, выявленные слитки золота высокого качества отмечены фиктивными штампами крупнейших швейцарских компаний по переработке этого металла. К настоящему времени найдено около 1 тысячи килограммовых слитков контрафактного золота на сумму не менее 50 млн долларов. Это относительно небольшое число, учитывая, что заводы производят 2 - 2,5 млн таких изделий в год. Однако, отмечает агентство, качество контрафактной продукции очень высокое, в связи с чем еще не одна тысяча подделок, которые не смогли распознать, может быть в обращении.

"Недавние поддельные слитки сделаны очень профессионально", - заявил глава швейцарского завода Valcambi Майкл Мезарик.

По его мнению, "намного больше [единиц контрафактного продукта] все еще находятся в обращении".

Агентство подчеркивает, что речь идет не о поддельном золоте с примесью более дешевых металлов, а именно о контрафактной продукции: в данном случае драгоценный металл обладает очень высоким качеством. Такие слитки с фиктивными штампами известных заводов производят для отмывания нелегально приобретенных доходов и незаконной торговли золотом.

Источники Reuters не располагают информацией о происхождении слитков, однако считают, что они могут быть из Китая - крупнейшего мирового производителя и импортера золота. Представители Шанхайской биржи золота, регулирующей рынок этого металла в Китае, заявили, что не располагают сведениями о возможном производстве контрафакта в КНР или его транспортировке, и указали, что вся продукция проходит тщательную проверку.