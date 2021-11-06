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На ликвидацию последствий агрессии Армении потрачено 114 млн манатов

На ликвидацию последствий агрессии Армении потрачено 114 млн манатов За последний год правительство Азербайджана потратило 113,7 млн манатов на ликвидацию ущерба, нанесенного в результате агрессии вооруженных сил Армении на территории страны.
Финансы
6 ноября 2021 г. 17:18
На ликвидацию последствий агрессии Армении потрачено 114 млн манатов

За последний год правительство Азербайджана потратило 113,7 млн манатов на ликвидацию ущерба, нанесенного в результате агрессии вооруженных сил Армении на территории страны.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр, председатель Государственной комиссии по ликвидации последствий агрессии Али Асадов на очередном заседании структуры.

По данным, на инфраструктуру потрачено 27,4 млн манатов, строительство и ремонт - 50,0 млн манатов, приобретение многоквартирных домов в Гяндже на 89 семей - 6,6 млн манатов, сельское хозяйство - 1,4 млн манатов, строительство и ремонт 8 учебных заведений - 7,4 млн манатов, на материальную помощь 12 370 семьям, охватывающим около 50 тыс. граждан, - 15,5 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılmasına 114 milyon manat xərclənib

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