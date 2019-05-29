Для финансирования крупных проектов в Азербайджане банк ВТБ предлагает синдикацию с местными банками

Для участия в крупных проектах в Азербайджане банк ВТБ (Азербайджан) заинтересован в организации синдикации с местными банками, а также в финансировании через материнский банк.

Как передаёт Report, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления банка Евгений Кирин.

"Пруденциальные нормы (в плане соотношения одного кредита к капиталу - прим.ред.) не позволяют азербайджанским банкам финансировать проекты таких компаний, как Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Поэтому этот вопрос возможно будет решить посредством синдицированных кредитов. В качестве второго варианта мы рассматриваем финансирование через материнскую компанию, которая может привлечь как ресурсы банка в России, так и в Европе", - сказал Кирин.

По его словам, в настоящее время в плане организации синдикации ведутся переговоры с азербайджанскими банками и компаниями. "Переговоры с кем -то на стадии принятия решения, с кем-то на стадии диалога. На следующей неделе запланирована встреча с одним из банков и с заёмщиками", - сказал Кирин.

Коснувшись размера сделки глава банка отметил, что при синдицированном кредитовании совместно с азербайджанскими банками сумма может исчисляться десятками миллионами манатов, а при финансировании через материнский банк - начинается от 50-100 миллионов долларов.

Илаха Мамедли