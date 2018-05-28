На кредитование пришлось 16% инвестиций в экономику Азербайджана

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Удельный вес банковских кредитов в структуре инвестиций в экономику страны финансовыми и кредитными учреждениями достиг 16%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за январь-апрель года инвестиции в экономику составили 4 160,1 млн манатов, из них на банковские кредиты пришлось 15,9% или 661,1 млн манатов.

Таким образом, их удельный вес вырос в месячном сравнении на 2,2 п.п., годовом - 5,1 п.п.

Согласно статданным, объем направленных в инвестиции банковских кредитов увеличился на 31,3%.