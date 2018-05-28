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    На кредитование пришлось 16% инвестиций в экономику Азербайджана

    Объем направленных в инвестиции банковских кредитов составил 661,1 млн манатов

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Удельный вес банковских кредитов в структуре инвестиций в экономику страны финансовыми и кредитными учреждениями достиг 16%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за январь-апрель года инвестиции в экономику составили 4 160,1 млн манатов, из них на банковские кредиты пришлось 15,9% или 661,1 млн манатов. 

    Таким образом, их удельный вес вырос в месячном сравнении на 2,2 п.п., годовом - 5,1 п.п.

    Согласно статданным, объем направленных в инвестиции банковских кредитов увеличился на 31,3%. 

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