На китайских фондовых биржах начинается спад

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал ниже 3000 пунктов - до отметки 2990,97 пунктов.

Как передает Report, биржевые аналитики и инвесторы сообщают о начале снижения индекса Шанхайской фондовой биржи.

Шанхайский индекс в июне 2015 года достиг исторического максимума на отметке 5178,19 пунктов. В настоящее время индекс на 44% ниже максимальной отметки.

Отметим, что Shanghai Composite начал стремительный рост с июля 2014 года и в течение года вырос на 154,7% или в 2,55 раза, достигнув 5178 пунктов. Сегодня индекс на 42% выше уровня июля 2014 года. В течение этой недели индекс обесценился на 9%.

Аналитическая группа Report прогнозирует вероятность снижения индекса Шанхайской фондовой биржи до 2000 пунктов. Замедление китайской экономики и девальвация юаня приведет к падению стоимости акций. Снижение китайских фондовых индексов станет причиной спада фондовых бирж не только в Азии, но и большинстве стран мира.