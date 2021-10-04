О нас
Report Georgia
Аудио новости

На какие страны СНГ пришелся наибольший оборот переводов из России?

На какие страны СНГ пришелся наибольший оборот переводов из России? Денежные переводы из России в страны СНГ в июне-августе выросли на треть по сравнению с весенним периодом.
Финансы
4 октября 2021 г. 10:58
На какие страны СНГ пришелся наибольший оборот переводов из России?

Денежные переводы из России в страны СНГ в июне-августе выросли на треть по сравнению с весенним периодом.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в материалах системы денежных переводов Contact, входящей в группу Qiwi.

"За июнь-август 2021 года оборот переводов из России в страны СНГ сократился на 6% к аналогичному периоду прошлого года, но вырос на 30% к марту-маю 2021 года. Средний размер перевода составил 16 362 рубля. Наибольший оборот переводов пришелся на Таджикистан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Грузию", — привела данные система.

По данным компании, за лето 2021 года самый значительный рост оборота (37%) зафиксирован в направлениях Таджикистана и Узбекистана. Из России в Грузию переводили в среднем 39 113 рублей, что является самым высоким средним чеком среди стран-получателей на территории постсоветского пространства.

Оборот переводов из России в страны дальнего зарубежья летом 2021 года упал на 20% к весне 2021 года. Средний чек снизился на 7% к марту-маю 2021 года и составил 69 295 рублей. Странами-лидерами по объему полученных из России переводов стали Турция, Германия, Чехия, Израиль, Китай. Самый заметный рост оборота пришелся на Таиланд (20%), самое заметное падение — на Швейцарию (на 41%). Наибольший рост среднего чека пришелся на отправления в Великобританию (176%). Самый высокий средний чек зафиксирован в направлении Чехии (197 252 рубля).

Оборот переводов из стран дальнего зарубежья в Россию вырос летом 2021 года на 30% к лету прошлого года. Средний чек вырос на 4,5% к июню-августу прошлого года и 12% к весне 2021 года и достиг 39 613 рублей. Странами-лидерами по отправлению переводов в Россию стали Великобритания, Южная Корея, Израиль, Бельгия, США. Самый заметный рост оборота пришелся в Россию из Израиля (8%). В то же время сильнее всего снизился объем поступлений из Великобритании (на 21%).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hansı MDB ölkələrinə Rusiyadan daha çox pul köçürmələri edilir?

Самое важное

Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
ФотоНПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
3 октября 2021 г. 16:16
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
3 октября 2021 г. 07:43
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
3 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
2 октября 2021 г. 18:50
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
2 октября 2021 г. 14:24
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
2 октября 2021 г. 14:07
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
2 октября 2021 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi