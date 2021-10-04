На какие страны СНГ пришелся наибольший оборот переводов из России?

Денежные переводы из России в страны СНГ в июне-августе выросли на треть по сравнению с весенним периодом.

Денежные переводы из России в страны СНГ в июне-августе выросли на треть по сравнению с весенним периодом.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в материалах системы денежных переводов Contact, входящей в группу Qiwi.

"За июнь-август 2021 года оборот переводов из России в страны СНГ сократился на 6% к аналогичному периоду прошлого года, но вырос на 30% к марту-маю 2021 года. Средний размер перевода составил 16 362 рубля. Наибольший оборот переводов пришелся на Таджикистан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Грузию", — привела данные система.

По данным компании, за лето 2021 года самый значительный рост оборота (37%) зафиксирован в направлениях Таджикистана и Узбекистана. Из России в Грузию переводили в среднем 39 113 рублей, что является самым высоким средним чеком среди стран-получателей на территории постсоветского пространства.

Оборот переводов из России в страны дальнего зарубежья летом 2021 года упал на 20% к весне 2021 года. Средний чек снизился на 7% к марту-маю 2021 года и составил 69 295 рублей. Странами-лидерами по объему полученных из России переводов стали Турция, Германия, Чехия, Израиль, Китай. Самый заметный рост оборота пришелся на Таиланд (20%), самое заметное падение — на Швейцарию (на 41%). Наибольший рост среднего чека пришелся на отправления в Великобританию (176%). Самый высокий средний чек зафиксирован в направлении Чехии (197 252 рубля).

Оборот переводов из стран дальнего зарубежья в Россию вырос летом 2021 года на 30% к лету прошлого года. Средний чек вырос на 4,5% к июню-августу прошлого года и 12% к весне 2021 года и достиг 39 613 рублей. Странами-лидерами по отправлению переводов в Россию стали Великобритания, Южная Корея, Израиль, Бельгия, США. Самый заметный рост оборота пришелся в Россию из Израиля (8%). В то же время сильнее всего снизился объем поступлений из Великобритании (на 21%).