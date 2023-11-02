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В Азербайджане на изготовление удостоверений личности нового поколения выделят 42 млн манатов

В Азербайджане на изготовление удостоверений личности нового поколения выделят 42 млн манатов На изготовление удостоверений личности нового поколения в Азербайджане в следующем году будет выделено 42 млн манатов.
Финансы
2 ноября 2023 г. 11:56
В Азербайджане на изготовление удостоверений личности нового поколения выделят 42 млн манатов

На изготовление удостоверений личности нового поколения в Азербайджане в следующем году будет выделено 42 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Средства поступят в распоряжение Министерства внутренних дел.

С 1 сентября 2018 года в стране началось внедрение удостоверений личности нового поколения с электронным носителем (чипом). В случае изменения информации о месте жительства и семейном положении владельца документа, меняются сведения на электронном носителе, необходимости в замене паспорта не возникает.

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Версия на английском языке Azerbaijan to allocate $24.7M for production of new generation IDs
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn il yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin hazırlanmasına 42 milyon manat ayrılacaq

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