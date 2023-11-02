В Азербайджане на изготовление удостоверений личности нового поколения выделят 42 млн манатов

На изготовление удостоверений личности нового поколения в Азербайджане в следующем году будет выделено 42 млн манатов.

На изготовление удостоверений личности нового поколения в Азербайджане в следующем году будет выделено 42 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Средства поступят в распоряжение Министерства внутренних дел.

С 1 сентября 2018 года в стране началось внедрение удостоверений личности нового поколения с электронным носителем (чипом). В случае изменения информации о месте жительства и семейном положении владельца документа, меняются сведения на электронном носителе, необходимости в замене паспорта не возникает.