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Более 280 документов на $64 млрд подписаны на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине

На форуме "Один пояс - один путь" подписано более 280 документов

Участники форума "Один пояс - один путь" заключили 283 соглашения на общую сумму $64 млрд. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу по итогам прошедшего в китайской столице форума заявил на пресс-конференции председатель КНР Си Цзиньпин.

"При подготовке и во время этого форума стороны заключили 283 соглашения", - указал глава государства. "Представители бизнеса, принимавшие участие в форуме, подписали соглашения о проектах сотрудничества на сумму более $64 млрд", - отметил председатель КНР.

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