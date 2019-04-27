Более 280 документов на $64 млрд подписаны на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине

Участники форума "Один пояс - один путь" заключили 283 соглашения на общую сумму $64 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу по итогам прошедшего в китайской столице форума заявил на пресс-конференции председатель КНР Си Цзиньпин.

"При подготовке и во время этого форума стороны заключили 283 соглашения", - указал глава государства. "Представители бизнеса, принимавшие участие в форуме, подписали соглашения о проектах сотрудничества на сумму более $64 млрд", - отметил председатель КНР.