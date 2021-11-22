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На фоне укрепления доллара стоимость золота снижается

На фоне укрепления доллара стоимость золота снижается Стоимость золота в понедельник утром несколько снижается под влиянием роста курса доллара, оставаясь в районе 1 850 долларов США за унцию.
Финансы
22 ноября 2021 г. 10:07
На фоне укрепления доллара стоимость золота снижается

Стоимость золота в понедельник утром несколько снижается под влиянием роста курса доллара, оставаясь в районе 1 850 долларов США за унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 0,13%, или на 2,35 доллара, до 1 849,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,08%, до 24,76 доллара за унцию.

В понедельник американская валюта продолжила укрепляться по отношению к большинству других. Это неблагоприятно для потенциальных покупателей золота — обладателей иных валют.

По итогам последнего заседания Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение о начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка – по 15 миллиардов долларов в месяц с текущих 120 миллиардов. И на днях будет опубликован протокол этого заседания, где игроки рынка надеются увидеть дополнительные подсказки относительно дальнейших действий ФРС.

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Версия на английском языке Gold falling in price amid dollar’s strengthening

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