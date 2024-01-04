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На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск

На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск Некоторые крупные банки Китая ужесточили проверку качества активов и стандарты межбанковского кредитования более мелких кредитных организаций в попытке обуздать кредитный риск на фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости.
Финансы
4 января 2024 г. 15:52

Некоторые крупные банки Китая ужесточили проверку качества активов и стандарты межбанковского кредитования более мелких кредитных организаций в попытке обуздать кредитный риск на фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники агентства, как минимум два крупнейших банка страны в последние пару месяцев проводят проверки небольших кредиторов, чтобы выяснить их качество активов и выявить высокий риск дефолтов. Источник отметил, что один из банков и вовсе перестал покупать облигации, выпущенные небольшими кредитными организациями, активы которых составляют менее 40 млрд долларов США.

Также два госбанка решили снизить лимиты межбанковского кредитования и установить более короткие сроки для таких операций для более мелких банков, которые считаются высокорисковыми. Речь идет о банках из Северо-Восточной части Китая, провинции Хэнань и Нэй-Мэнгу. На средние и небольшие банки Китая приходится примерно половина объема торгов на рынке межбанковского кредитования.

Эти шаги происходят на фоне растущих опасений о «здоровье» небольших банков в Китае из-за усугубляющегося кризиса в сфере недвижимости. Такой осторожный подход может усугубить положение мелких банков, потому что у них остается все меньше способов кредитования: крупные банки используют депозиты и вклады клиентов как источник финансирования для выдачи кредитов, а мелкие игроки — заимствуют у конкурентов для сбора этих средств.

Поскольку Китай боролся с замедлением роста экономики и влиянием этого явления на финансовую систему страны, то местные власти принимали меры по поддержке банковской отрасли. Речь в первую очередь идет о небольших банках, чтобы поддержать финансовую стабильность в стране. В рамках мер поддержки местные органы власти продали рекордные объемы специальных облигаций, привлеченные средства от которых вливались в капитал проблемных небольших региональных банков.

Хотя около 4000 мелких банков сами по себе не рассматриваются как представляющие системный риск, беспокойство вызывает то, что достаточное количество из них в основном профинансировали себя за счет краткосрочных заимствований на денежном рынке, что представляет собой коллективную опасность в случае банкротства некоторых из них, подчеркивает Reuters.

Более широкое использование межбанковского кредитования для целей финансирования делает банки более чувствительными к риску контрагента.

Как отмечает издание, в секторе доминирует "большая пятерка" банков страны, в том числе такие, как Промышленный и коммерческий банк Китая и Банк Китая, а на долю более мелких банков по-прежнему приходится четверть активов.

Согласно заявлению, опубликованному 30 ноября на веб-сайте Шанхайской биржи коммерческих бумаг, в знак растущего стресса 10 малых и средних банков объявили дефолт по коммерческим бумагам как минимум три раза за шесть месяцев прошлого года.

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Версия на английском языке China's top banks tighten exposure to smaller peers to curb credit risk

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