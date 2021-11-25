На фоне ослабления доллара США золото начало дорожать

Стоимость золота в четверг утром растет за счет коррекционного ослабления доллара.

Стоимость золота в четверг утром пошла в рост за счет коррекционного ослабления доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,44%, или на 7,85 доллара США, до 1 792,15 доллара за тройскую унцию.

Стоимость золота поддерживает коррекционное снижение курса доллара к другим основным мировым валютам. А индекс доллара, в частности, снижается на 0,13%, до 96,75 пункта.

Ослабление доллара, в котором исчисляются котировки биржевых товаров, включая драгметаллы, делает более доступными эти товары для держателей всех остальных валют.

Доллар укрепился накануне после обнародования данных о резком снижении числа заявок на пособие по безработице в США, а также после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), из которого следует возможность более решительного ужесточения монетарной политики в стране.