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На фоне ослабления доллара США золото начало дорожать

На фоне ослабления доллара США золото начало дорожать Стоимость золота в четверг утром растет за счет коррекционного ослабления доллара.
Финансы
25 ноября 2021 г. 09:56
На фоне ослабления доллара США золото начало дорожать

Стоимость золота в четверг утром пошла в рост за счет коррекционного ослабления доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,44%, или на 7,85 доллара США, до 1 792,15 доллара за тройскую унцию.

Стоимость золота поддерживает коррекционное снижение курса доллара к другим основным мировым валютам. А индекс доллара, в частности, снижается на 0,13%, до 96,75 пункта.

Ослабление доллара, в котором исчисляются котировки биржевых товаров, включая драгметаллы, делает более доступными эти товары для держателей всех остальных валют.

Доллар укрепился накануне после обнародования данных о резком снижении числа заявок на пособие по безработице в США, а также после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), из которого следует возможность более решительного ужесточения монетарной политики в стране.

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Версия на английском языке Gold rising amid weakening US dollar

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