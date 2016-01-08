На фондовых биржах Китая приостановлено действие правила об отмене торгов

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Один из основных фондовых индексов Китая - Shanghai Composite 8 января вырос на 1,97% и составил 3186,41 пунктов.

Как сообщает Report, накануне Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг приостановила действие правила, которое требует приостанавливать торги в случае обвала индексов. Хотя по существующим ранее правилам, в случае падения индекса на 7%, торги приостанавливались на один день. В течение этой недели индекс Shanghai Composite дважды, 5 и 7 января, падал на 7%. Причиной падения индекса стал ажиотаж среди инвесторов, которые начали массовые продажи имеющихся на руках акций после начала снижения индекса.

Учредитель хедж-фонда APS Asset Management Вонг Кок Хои отмечает, что решение комиссии преждевременно: "Стоило повременить с решением, чтобы инвесторы привыкли к этому. Это предотвратило бы иррациональное поведение инвесторов".

Аналитическая группа Report считает, что приостановка действия правила об отмене торгов в случае обнародования слишком негативных показателей фондовых бирж Китая приведет к резкому росту продаж. Это станет причиной резкого падения биржевых индексов других стран, что еще больше усугубит глобальный финансовый кризис.