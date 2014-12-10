На фондовом рынке Азербайджана предлагается ввести специфический налоговый режим

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Государственный комитет по ценным бумагам Азербайджана разработал предложения по формированию благоприятной налоговой атмосферы на рынке ценных бумаг и представил их в министерство налогов. Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Госкомитета Руфат Асланлы в своем интервью газете “Vergilər”.

"Здесь речь не идет о каких-то льготах на рынке капитала, введении стимулирующего налогового режима. Целью является введение специфического налогового режима, который бы учитывал существующие особенности на рынке капитала", - отметил Р.Асланлы.

По его словам, рынок капитала во всем мире отличается своей спецификой от банков, страхования, другой предпринимательской деятельности: "По этой причине во всем мире рынок капитала отличается не только налогообложением, но и правовым режимом. Некоторые вопросы должны быть включены в налоговое законодательство. Надеемся, что в следующем году будут рассмотрены предложения по дополнениям в налоговое законодательство".

Председатель комитета отметил, что по одному из представленных в министерство налогов предложений в отношении компаний Бакинской фондовой биржи, акции которых задействованы в свободной биржевой торговле, будут применены символические налоговые льготы сроком на 3 года.

"Существуют требования к финансовой отчетности и раскрытию информации организациями, торгующими на фондовой бирже. Эти организации каждый квартал должны проходить международный аудит, и информировать рынок обо всех новинках, которые могут относиться к их деятельности. В связи с прозрачностью не наблюдается случаев отклонения от налогов, сокрытия финансовых потоков. Поэтому во многих странах в этой сфере применяются налоговые льготы. У нас тоже в связи с этим имеются некоторые предложения, детали которых необходимо обсудить", - добавил Р.Асланлы.