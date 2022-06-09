На финансирование проектов в Азербайджане выделено более 2,7 млрд манатов льготных кредитов

На сегодняшний день Фондом развития предпринимательства (ФРП) Министерства экономики через уполномоченные кредитные организации профинансировано около 41 300 проектов, на эти цели выделено более 2,7 млрд манатов льготных кредитов.

На сегодняшний день Фондом развития предпринимательства (ФРП) Министерства экономики через уполномоченные кредитные организации профинансировано около 41 300 проектов, на эти цели выделено более 2,7 млрд манатов льготных кредитов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Отмечается, что доля проектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в распределении льготных кредитов по отраслям экономики составила 91,7%. 6,1% приходится на производство и переработку промышленной продукции, 1,6% - на развитие сферы услуг (инфраструктуру, медицину, образование и др.), а 0,6 % - на долю субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

По информации, 60,5% кредитов направлены на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, 26,1 % - на производство и переработку промышленной продукции, 2,2 % - на развитие туризма, 11,1 % - на развитие сферы услуг.

Предоставляемые льготные кредиты играют важную роль в повышении уровня занятости населения. За счет льготных кредитов, выданных в период с 2002 по 2022 годы, планируется создать более 177 тысяч новых рабочих мест. За счет проектов, реализуемых с использованием льготных кредитов, удалось обеспечить работой около 113 тысяч человек в сельском хозяйстве, 50 тысяч - в промышленности, до 14 тысяч - в сфере туризма и услуг.

В 2002-2022 годах в распределении льготных кредитов по регионам на долю города Баку и прилегающих поселков приходится 6,5%, а регионов - 93,5%. По количеству профинансированных проектов Карабахский экономический район занимает первое место среди регионов (17,6%). В то же время 25,6% (по сумме) кредитов выдано субъектам бизнеса, осуществляющим деятельность в городе Баку и 74,4% - в других регионах.