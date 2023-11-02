На деятельность СЭЗ Алят из госбюджета будет выделено 10 млн манатов

На деятельность СЭЗ Алят из госбюджета будет выделено 10 млн манатов

В государственном бюджете Азербайджана на следующий год на обеспечение деятельности уполномоченной структуры Свободной экономической зоны Алят предусмотрены средства в размере 10,3 млн.

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В государственном бюджете Азербайджана на следующий год на обеспечение деятельности уполномоченной структуры Свободной экономической зоны Алят предусмотрены средства в размере 10,3 млн. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов. 31 октября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по обеспечению деятельности Свободной экономической зоны Алят". Согласно документу, часть относящегося к государственному имуществу участка земли площадью 23,74 гектара, расположенного на административной территории Гарадагского района города Баку, определенного в качестве территории Свободной экономической зоны Алят, передана уполномоченной структуре Свободной экономической зоны Алят с правом единовременного, безвозмездного и постоянного пользования. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan to allocate over $6M to Alat free economic zone from next year’s state budget