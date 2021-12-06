На деоккупированных землях создаются инновационные финансово-банковские услуги

Дан старт работам по созданию инновационных финансово-банковских услуг на освобожденных территориях Азербайджана.

Дан старт работам по созданию инновационных финансово-банковских услуг на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на проходящей в Шамахе научно-практической конференции "Возможности инновационного экономического развития территорий, освобожденных от оккупации".

Замминистра отметил, что в Физули построен и введен в эксплуатацию современный аэропорт, отвечающий международным стандартам, продолжается строительство Зангиланского аэропорта, железной дороги Горадиз-Агбенд протяженностью 110,4 км: "Продолжаются работы по разминированию, что является самой большой проблемой с точки зрения обеспечения безопасности. Более 13 000 гектаров земли уже очищены от мин, на пригодных для сельского хозяйства участках этих территорий ведутся посевные работы".