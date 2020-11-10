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На бирже в Нью-Йорке наметился рост цен на нефть

На бирже в Нью-Йорке наметился рост цен на нефть Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии изменились разнонаправленно.
Финансы
10 ноября 2020 г. 05:53
На бирже в Нью-Йорке наметился рост цен на нефть

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии изменились разнонаправленно.

Как передает Report, к закрытию сессии, согласно данным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 834,18 пункта (+2,95%) и остановился на уровне 29 157,58. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 41,11 пункта (+1,17%), до отметки 3 550,52. Индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 181,45 пункта (-1,53%), до уровня 11 713,78.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 7,89% - до 40,06 долларов США за баррель.

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