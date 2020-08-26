На бирже в Нью-Йорке индексы менялись разнонаправленно

Ключевые биржевые индексы в Нью-Йорке к завершению сессии менялись разнонаправленно.

Ключевые биржевые индексы в Нью-Йорке к завершению сессии менялись разнонаправленно.

Как передает Report со ссылкой на сайт Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones понизился на 59,78 пункта (-0,21 процента), до отметки 28 248,68. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 12,37 пункта (0,36 процента) и оказался на отметке 3 443,65. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 86,75 пункта (0,76 процента), до отметки 11 466,77.

Как пишет газета The Wall Street Journal, акции компаний Raytheon Technologies, Pfizer и Exxon-Mobil, которые 31 августа выводятся из индекса Dow Jones, понизились соответственно на 3,4, 1,5 и 3 процента. В то же время акции компаний Amgen, Honewell International и Salesforce, которые теперь будут учитываться в этом индексе, выросли соответственно на 4, 3 и 3,8 процента.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии понизилась на 0,05 процента и оказалась на уровне 42,33 долларов США за баррель.