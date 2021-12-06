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На банкнотах евро могут появиться лица известных людей

На банкнотах евро могут появиться лица известных людей Первые банкноты евро с изображением лиц известных людей или памятников могут появиться в Евросоюзе в ближайшие годы.
Финансы
6 декабря 2021 г. 13:52
На банкнотах евро могут появиться лица известных людей

Первые банкноты евро с изображением лиц известных людей или памятников могут появиться в Евросоюзе в ближайшие годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие изменения в дизайне европейской валюты сейчас рассматривает Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Дискуссии приурочены к 20-летию создания европейской валюты, которое отмечается 1 января 2022 года.

Официально о новой инициативе должны объявить в ближайшие дни. В случае одобрения совет управляющих ЕЦБ проведет всестороннюю оценку предложений от стран - участниц ЕС, чтобы соблюсти "географический, гендерный и исторический баланс между современными личностями и их предшественниками". Тем не менее, учитывая задержки при обсуждении и запуске в производство, банкноты с новым дизайном появятся только через несколько лет.

Сейчас существует две серии банкнот евро, первая включает купюры семи номиналов - в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Все изображенные на них арки, мосты и здания представляли собой лишь собирательный образ характерных европейских архитектурных стилей, хотя и создавались с оглядкой на реальные объекты. В 2013 году ЕЦБ выпустил обновленную серию "Европа", одним из главных отличий которой стал водяной знак с лицом героини древнегреческих мифов Европы, и отказался от банкнот номиналом 500 евро.

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Версия на английском языке European Central Bank plans to redesign euro banknotes 
Версия на азербайджанском языке Avro əskinasları üzərində məşhurların təsviri olacaq

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