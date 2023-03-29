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На "Бакинской фондовой бирже" установлены неторговые часы

На "Бакинской фондовой бирже" установлены неторговые часы В связи с переходом на новую торговую систему в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) установлены неторговые часы.
Финансы
29 марта 2023 г. 18:22
На Бакинской фондовой бирже установлены неторговые часы

В связи с переходом на новую торговую систему в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) установлены неторговые часы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на биржу.

Согласно сообщению, неторговые часы будут действовать завтра во второй половине дня - с 13:00.

Напомним, что БФБ была создана в 1997 году. Акционерами биржи являются 20 юридических лиц. Среди них 6 местных банков (”Азербайджанский Промышленный Банк“ (ASB), ”Bank of Baku", "Kapital Bank", "Международный банк Азербайджана“, ”Yapı Kredi Bank Azerbayan" и находящиеся в процессе ликвидации ОАО "United Credit Bank“), 13 местных и иностранных инвестиционных компаний и Стамбульская фондовая биржа (”Borsa Istanbul"). За исключением ASB, доля других акционеров в БФБ составляет 4,76%. ASB представлена на бирже долей в 9,52%.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nda qeyri-ticarət saatları müəyyən edilib

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