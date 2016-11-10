На аукционе по размещению нот ЦБА предложение превысило спрос в 3 раза

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана (ЦБА) номиналом 100 манатов, общим объемом 75 млн. манатов и сроком обращения 27 дней (государственный регистрационный номер 50100252S). Об этом сообщили Report в БФБ.

По информации, в ходе аукциона поступило 3 заявки от 3 инвесторов. Общая номинальная стоимость заявок оценивается в 26 718 500 манатов.

Заявки представлены в ценовом интервале 98,8879 маната (доходность - 14,9948%) и 98,941 манатов (доходность - 14,2711%). Цена усечения по конкурентоспособным заявкам со стороны ЦБА была определена в 98,8879 манатов (14,9948%), средневзвешенная цена – 98,8913 манатов (14,8494%).

Объем реализованных нот соответствовал спросу по итогам торгов. Срок погашения облигаций – 7 декабря 2016 года.