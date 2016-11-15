На аукционе по размещению гособлигаций спрос превысил предложение

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов общим объемом 19 млн. манатов и сроком обращения 182 дня (государственный регистрационный номер AZ0102022511 ISIN).

Об этом сообщили Report в БФБ.

По информации, в ходе аукциона поступило 15 заявок от 6 инвесторов. Общая номинальная стоимость заявок оценивается в 33 380 300 манатов.

Заявки представлены в ценовом интервале 90,9771 маната (доходность - 19,9999%) и 93,4747 маната (доходность - 14,0773%). Минимальная стоимость сделок по итогам аукциона составила 91,8065 маната (17,9974%), средневзвешенная цена – 92,7129 маната (15,8499%).

Объем реализации эмиссии облигаций определен в размере 19 млн. манатов. Срок погашения облигаций – 16 мая 2017 года.