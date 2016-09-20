На аукционе по размещению гособлигаций спрос превысил предложение

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион на размещение краткосрочных государственных облигаций министерства финансов в объеме 10 млн. манатов со сроком обращения 364 дня.

Об этом сообщили Report в пресс-службе БФБ.

По информации, в ходе аукциона поступило 11 заявок от 6 инвесторов. Общая номинальная стоимость заявок оценивается в 19 349 500 манатов. Заявки представлены в ценовом интервале 82,0500 маната (21,9974%) и 88,9699 маната (12,4658%).

По итогам аукциона минимальная стоимость сделок составила 85,5450 манатов (16,9906%), 86,7330 (15,3806%), средневзвешенная цена - 86,7330 манатов (15,3806%). Расчеты по сделкам (t+1) будут проводиться 21 сентября 2016 года.

Срок погашения облигаций – 19 сентября 2017 года.