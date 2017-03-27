На аукционе ЦБА спрос превысил предложение

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ На очередном депозитном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) по привлечению средств в объеме 300 млн манатов спрос составил 336,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Таким образом, спрос превысил предложение на 12,1%. По итогам аукциона средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам составила 14,71% годовых.