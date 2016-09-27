На аукционе 20 банкам продано 70,2 млн долларов

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем совместном валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) и Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) приняли участие 20 банков.

Об этом сообщили Report в ЦБА.

По информации, совокупный спрос банков составил 70,2 млн долларов США.

Напомним, что ЦБА выставил на продажу 50 млн долларов, ГНФАР - 100 млн. долларов.

Как сообщили Report в Фонде, 19 банкам продано 61,4 млн долларов. Таким образом, ЦБА продал 1 банку 8,8 млн долларов.