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    На аукционе 20 банкам продано 70,2 млн долларов

    Спрос банков полностью удовлетворен

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем совместном валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) и Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) приняли участие 20 банков.

    Об этом сообщили Report в ЦБА.

    По информации, совокупный спрос банков составил 70,2 млн долларов США.

    Напомним, что ЦБА выставил на продажу 50 млн долларов, ГНФАР - 100 млн. долларов.

    Как сообщили Report в Фонде, 19 банкам продано 61,4 млн долларов. Таким образом, ЦБА продал 1 банку 8,8 млн долларов. 

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