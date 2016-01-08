​На американских фондовых биржах зафиксирован рекордный за 119 лет спад

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Снижение индекса Dow Jones в начале 2016 года до рекордного минимума за последние 119 лет вызвал тревогу на мировом рынке среди инвесторов. Как сообщает Report, индекс обвалился на 911 пунктов или более чем на 5%, что является худшим показателем с 1897 года.

По данным компании FactSet, это стало худшим четырехдневным спадом в начале года за всю историю подсчетов. Индекс Nasdaq обрушился на 6% и стал худшим за последние 16 лет.

Ухудшение на американском фондовом рынке произошло на фоне обвала фондового рынка в Китае и девальвации официального курса китайской валюты. Также панику у игроков рынка вызвало рекордное падение мировых цен на нефть.

Аналитическая группа Report считает, что спад мировых фондовых рынков продлится до середины февраля. В целом, 2016 год не сулит ничего положительного фондовым биржам по причине сокращения глобального спроса и замедления темпов экономического роста.