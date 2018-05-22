Нью-Йоркскую фондовую биржу впервые возглавит женщина

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Главный операционный директор Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) Стейси Каннингем с 25 мая займет должность президента NYSE Group.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax.Ru, таким образом, впервые за 226 лет существования NYSE руководить биржей будет женщина.

Нынешний президент NYSE Group Томас Фарли, работающий в этой должности с ноября 2013 года, покинет ICE и возглавит специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) при поддержке хеджевого фонда Дэниэла Леба Third Point. Первоначальной целью новой компании, которая будет называться Far Point, будет привлечение 400 млн долларов и инвестирование этих средств в покупку финтех-стартапов.

Отметим, что вторую по значимости американскую биржу NASDAQ Inc. с января 2017 года также возглавляет женщина - Адена Фридман.