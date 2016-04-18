​МВФ заинтересован в оказании технической помощи Палате надзора за финансовыми рынками

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Палате надзора за финансовыми рынками (ПНФР) состоялась встреча с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) по технической помощи департамента по Ближнему Востоку и Центральной Азии Филипом Бартоломеем.

Как передает Report со ссылкой на ПНФР, председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы проинформировал гостя о предпринимаемых шагах в направлении обеспечения финансовой стабильности и устойчивости в стране на фоне геополитических тенденций и макроэкономических рисков.

Глава миссии МВФ выразил уверенность в достижении устойчивости финансового сектора и сохранения финансовой позиции на рынке. Ф.Бартоломей отметил, что МВФ заинтересован в оказании технической помощи Палате в рамках сотрудничества и реализации совместных проектов.

В заключении состоялся обмен мнениями о перспективах будущего сотрудничества между ПНФР и МВФ.