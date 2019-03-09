МВФ выделит Гаити беспроцентный кредит почти на $230 млн

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) намерен выдать Республике Гаити беспроцентный кредит в $229 млн на срок до трех лет для сокращения бедности и стабилизации экономической ситуации в стране.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал HaitiLibre.

"Я рад сообщить, МВФ, правительство Гаити и Банк Республики Гаити достигли соглашения по кредиту на сумму $229 млн по льготной ставке 0% на срок до трех лет. Это соглашение должно быть одобрено Исполнительным советом МВФ, который, как ожидается, рассмотрит его в ближайшие недели, - приводит портал слова представителя фонда в республике Криса Уокера. - Достигнутое нами соглашение направлено на то, чтобы помочь Гаити преодолеть нынешнее тяжелое положение в экономике и облегчить жизнь наиболее уязвимых слоев населения".

По его словам, программа предусматривает финансирование различных мер социальной защиты, а также контроль за борьбой с коррупцией и реформирование органов финансового управления страны.