МВФ выделил Грузии 285 млн долларов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Грузии 285,3 млн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, данная программа рассчитана на три года и нацелена на "поддержку проводимых властями экономических реформ".

"Данная программа поможет Грузии уменьшить уязвимость экономики и осуществить хорошо скоординированные экономические меры, а также добиться экономического роста", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что речь идет об "амбициозных структурных реформах, которые сфокусированы на улучшении образования, обеспечении более эффективного госуправления, инвестициях в инфраструктуру, улучшении делового климата".