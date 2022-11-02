МВФ: Война в Украине привела к всплеску грузоперевозок и росту денежных переводов в Азербайджан

Продолжение войны в Украине приведет к расширению санкций в отношении России или изменению геополитических союзов, а экономические связи между регионом Кавказа и Центральной Азии (КЦА) и РФ могут оказаться под давлением с возможными неблагоприятными после

Продолжение войны в Украине приведет к расширению санкций в отношении России или изменению геополитических союзов, а экономические связи между регионом Кавказа и Центральной Азии (КЦА) и РФ могут оказаться под давлением с возможными неблагоприятными последствиями для экономики КЦА.

Как передает Report, об этом говорится в новом отчете Международного валютного фонда (МВФ).

"Несмотря на сильные торговые, денежные переводы и финансовые связи региона с Россией, на сегодняшний день неблагоприятное воздействие войны на регион КЦА было мягче, чем первоначально ожидалось. В значительной степени это отражает краткосрочную устойчивость экономического роста России, неожиданные денежные переводы и политические меры, направленные на избежание вторичных санкций. Более того, торговые пути остаются открытыми, финансовые потоки продолжаются (отражая деятельность многих российских банков, не подпадающих под санкции), а существующие договоренности (например, членство в Евразийском таможенном союзе и долгосрочные газовые контракты) помогают смягчить воздействие более высоких цен на продукты питания и энергоресурсы", - считает МВФ.

Согласно отчету, хотя экспортеры нефти получили поддержку от высоких цен на сырьевые товары, высокочастотные индикаторы указывают на то, что восстановление после пандемии продолжается и в странах-импортерах нефти региона: "Имеющиеся данные указывают на то, что непредвиденный переезд предприятий и частных лиц из России мог сыграть незначительную роль. В последние месяцы денежные переводы в несколько стран КЦА (Армению -1,5 млрд долларов США, Азербайджан - 1,6 млрд долларов США, Грузию - 1,7 млрд долларов США, Узбекистан - 2,2 млрд долларов США в первом полугодии) значительно увеличились. Такие переводы нельзя объяснить регулярными потоками денежных переводов, они могут сигнализировать о движении капитала, в том числе от возвращающихся экспатриантов. Эти притоки способствовали росту банковских депозитов и местных валют, компенсируя первоначальные послевоенные потери по отношению к доллару США в Армении, Грузии, Кыргызстане и Таджикистане".

МВФ считает, что это влияние особенно заметно в Армении, где число прибывающих из России значительно увеличилось (увеличение на 200% в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 50% по сравнению с уровнем до пандемии), а заполняемость гостиниц снизилась на рекордно высоком уровне. По сравнению с 2021 годом увеличилось число прибывающих из России в Грузию, но этот показатель все еще ниже, чем в 2018–2019 годах. Однако прибытие из Беларуси и Казахстана также значительно увеличилось (увеличение на 114% и 36% соответственно в первой половине 2022 года по сравнению с тем же периодом до пандемии), что может отражать переселение из России в отсутствии регулярных

прямых рейсов в Грузию.

"Будут ли эти переселения временными или более постоянными, еще неизвестно. В то время как принимающие страны выигрывают от краткосрочного роста потребления, среднесрочные последствия менее очевидны. Пока неясно, приведут ли эти переезды к крупномасштабному увеличению числа новых предприятий", - отмечают аналитики Валютного фонда.

По их мнению, война в Украине останется многомерным риском, окруженным значительной неопределенностью, и потребует активных и гибких политических мер: "Побочные риски, связанные с инфляцией, продовольственной безопасностью и внешним финансированием, очень велики".

Согласно отчету, по сравнению с последним апрельским прогнозом экономический рост в регионе КЦА на 2022 год был пересмотрен в сторону повышения на 1,2 процентных пункта до 3,8% в этом году, а в 2023 году ожидается рост реального ВВП на 4%. В этом году прогноз роста реального ВВП нефтегазовых экспортеров региона Кавказа и Центральной АЗИИ определен на уровне 2,6%, а в 2023 году - 3,8%. При этом рост ненефтяного ВВП у этих стран прогнозируется на уровне 3,5% и 3,2% соответственно.

Данный рост МВФ связывает с четырьмя факторами:

- пересмотр прогноза роста реального ВВП России в сторону повышения (на 5,1 процентного пункта по сравнению с апрелем);

- неожиданные притоки, такие как перемещение рабочих и фирм из России и значительные денежные переводы (капитала и доходов), которые подстегнули потребление в Армении, Азербайджане, Грузии и Узбекистане;

- устойчивая торговля, поддерживаемая торговыми расчетами в рублях (Армения) и всплеском грузоперевозок через Азербайджан и Грузию по альтернативным торговым маршрутам, в частности, по Транскаспийскому международному транспортному маршруту;

- фискальные стимулы в Казахстане и Таджикистане.

Инфляция в регионе КЦА прогнозируется на уровне 12,9% в 2022 году и 10,5% в 2023 году, а у нефтегазовых экспортеров темпы роста потребительских цен ожидаются на уровне 14,1% и 11,1% соответственно.