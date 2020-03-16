МВФ выделит триллион на борьбу с последствиями коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс на 1 триллион долларов США для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

По информации, в качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти нужды могут быть выделены 50 млрд долларов США развивающимся странам. До 10 млрд долларов США могут быть предоставлены членам с низким доходом через льготные механизмы финансирования, которые имеют нулевые процентные ставки.

На сегодняшний день фонд уже имеет 40 действующих соглашений с общими обязательствами в размере около 200 млрд долларов США. Еще 20 стран проявили интерес к финансированию, помощь которым может понадобиться в ближайшие дни.

"Только благодаря обмену, координации и сотрудничеству мы сможем стабилизировать мировую экономику и вернуть ее к полноценному здоровью", - добавила Георгиева.