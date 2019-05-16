МВФ о важности продолжения реформ в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджану для обеспечения экономического развития необходимо и далее продолжать реформы, сказал в кулуарах XII Астанинского экономического форума в Нур-Султане в эксклюзивном интервью Report директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур.

"В Азербайджане большие инвестиции вкладывались в энергетический сектор, в частности в газовую промышленность, что соответственно привело к росту в этих областях. В будущем необходимо и далее укреплять фискальную систему, диверсифицировать экономику, проводить структурные реформы. Также важной задачей для страны является дальнейшее налаживание экономических связей с другими странами региона с целью увеличения экспортного потенциала", - сказал Азур.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

Илькин Шафиев