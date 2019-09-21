МВФ призвал продолжить реформы в Азербайджане для диверсификации экономики и повышения ее устойчивости к потрясениям

Экономический рост в Азербайджане достигнет 2,7 процента в 2019 году в связи с ростом добычи углеводородов и высоким внутренним спросом благодаря новым мерам в области расходов.

Как передает Report, об этом говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций по статье IV с правительством Азербайджана, которые завершились Исполнительным советом МВФ 6 сентября.

"В среднесрочной перспективе экономический рост прогнозируется на уровне 2,5%, поскольку благодаря расширению производства углеводородов темпы роста нефтяного ВВП стабилизируются на уровне около 1%, темпы роста ненефтяного сектора постепенно увеличатся, превысив 3%", - говорится в материалах.

Согласно прогнозам МВФ, темпы роста ВВП в 2020 году составит 2,1%, в 2021 году - 2,1%, в 2022 году – 2,2%, в 2023 году – 2,3%, в 2024 году – 2,5%. При этом рост в ненефтяном секторе в 2019 году составит 3,2%,, 2020 году - 3,3%, 2021 году - 3,4% и 3,5% в год в период 2022-2024 годы. В нефтяном секторе рост в 2019 году составит 2,5%, в 2020-2024 годах – по 1,2% в год.

По материалах МВФ отмечается, что инфляция в Азербайджане должна оставаться под контролем, учитывая низкую прогнозируемую инфляцию цен на продовольственные товары и продолжение фискальной консолидации, предусмотренной в соответствии с новым бюджетным правилом.

Валютный фонд прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 2019 году на уровне 3,2%, в 2020 году – 3,3%, в 2024 году – 3,5%.

"Ожидается, что цены на нефть будут колебаться в районе 60 долларов за баррель, и ожидается, что профицит счета текущих операций останется значительным. Государственный долг будет сокращаться в зависимости от размера экономики. Однако остаются некоторые проблемы, в том числе хрупкость банковского сектора, структурные недостатки, недостатки в управлении. Между тем риски смещены в сторону снижения, и у Азербайджана имеются возможности для того, чтобы отреагировать на негативные шоки, учитывая его сильную чистую позицию по иностранным активам", - говорится в материалах.

МВФ по итогам 2019 года прогнозирует профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на уровне 9,7% ВВП, в 2020 году – 10%, в 2024 году – 7,7%.

Директора МВФ высоко оценивают меры, предпринятые правительством страны для восстановления экономики после банковского кризиса и спада, поблагодарив власти за политику, направленную на устранение последствий недавних экономических вызовов. Директора призвали власти продолжать свои усилия по диверсификации экономики, повышению ее потенциала и ее устойчивости к потрясениям. Они также подчеркнули важность экономической открытости и совместного использования углеводородного богатства с будущими поколениями.

Директора посчитали необходимым дальнейшее изменение бюджета для обеспечения долгосрочной устойчивости долга. Чтобы смягчить воздействие на экономический рост, они рекомендовали, чтобы бюджетная консолидация проходила постепенно и в первую очередь зависела от мобилизации ненефтяных доходов, повышения эффективности государственных расходов, реформирования государственных предприятий и улучшения адресности трансфертов и субсидий.

Приветствуя введение бюджетного правила [с 2019 года], директора признали, что недавние решению по увеличению расходов затрудняют соблюдение его. В этом контексте они подчеркнули важность дополнения этих правил более сильным управлением государственными финансами, большей прозрачностью в бюджетно-налоговой сфере и улучшением управлением фискальными рисками.

МВФ в целом призывает власти продолжать нормализацию денежно-кредитной политики с помощью тщательно выверенного и основанного на данных о влиянии недавних фискальных мер подхода."Повышение гибкости обменного курса повысит конкурентоспособность, будет способствовать диверсификации, облегчит адаптацию к потрясениям и улучшит управление рисками", - говорится в документе. Директора также призвали власти активизировать подготовку к модернизации операций в области денежно-кредитной и валютной политики и переходу на режим таргетирования инфляции.

"Усиление финансового надзора и стимулирование конкуренции в банковском секторе имеет решающее значение для его оздоровления и предоставления ему возможности играть эффективную роль в качестве посредника для обеспечения экономического роста", - отмечают директора, при этом призвав официальные органы провести независимую проверку качества активов.

Директора подчеркнули важность продолжения структурных реформ для стимулирования диверсификации экономики, развития частного сектора и обеспечения всестороннего экономического роста. "В этом контексте они приветствовали прогресс в улучшении деловой среды и призвали власти предпринять дальнейшие усилия по открытости экономики в целях расширения международной торговли и инвестиций", - говорится в документе..