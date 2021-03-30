МВФ: в отношении развития мировой экономики сохраняется высокая неопределенность

По словам Кристалины Георгиевой, страны с низким уровнем дохода должны направить около 200 млрд долларов в течение 5 лет только на борьбу с последствиями пандемии

Крайне высокая неопределенность в отношении развития мировой экономики сохраняется, несмотря на темпы восстановления стран по всему миру.

Как передает Report, об этом заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной американским Советом по международным отношениям.

"Одна из самых больших опасностей, с которой мы сталкиваемся, - это крайне высокая неопределенность. Столь многое зависит от пандемии, на которую в настоящее время оказывает влияние неравномерный прогресс в вакцинации и новые штаммы вируса, сдерживающие перспективы экономического роста, особенно в Европе и Латинской Америке", - подчеркнула руководитель фонда.

Неравномерное восстановление

Она перечислила и ряд других опасностей для мировой экономики. "Экономическое развитие [многих стран] различается. Вакцины пока недоступны всем и везде. Слишком многие люди продолжают сталкиваться с потерей работы и растущей бедностью. Слишком много стран отстают [в плане экономического восстановления]", - подчеркнула Георгиева.

По ее словам, "хотя в целом перспективы [развития мировой экономики] улучшились, опасные расхождения наблюдаются не только внутри стран, но и между странами и регионами". "По сути, то, что мы видим, - это восстановление с различными темпами, которое все больше опирается на две движимые силы - США и Китай. Они входят в небольшую группу стран, которые к концу 2021 года значительно опередят докризисный уровень [своего] ВВП. Но они исключение, а не правило", - отметила глава МВФ.

Так, "совокупные потери дохода на душу населения по сравнению с докризисными прогнозами составят 11% в развитых странах к следующему году". "Для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран, за исключением Китая, потери будут гораздо хуже - 20%", - продолжила руководитель фонда. Потеря доходов, пояснила она, "означает, что миллионы людей будут страдать от нищеты, голода и отсутствия жилья".

Проблемы только будут расти для развивающихся стран. "Может также усилиться давление на уязвимые страны с формирующейся рыночной экономикой, страны с низким уровнем дохода и нестабильные государства. Их финансовые возможности для борьбы с кризисом уже [серьезно] ограничены. И многие из них в значительной степени зависят от таких наиболее пострадавших секторов [экономики], как туризм", - добавила Георгиева. Такие страны также сталкиваются с ограниченным доступом к вакцинам, бюджетными проблемами и долговым кризисом.

Так, пояснила глава фонда, страны с низким уровнем дохода должны направить около 200 млрд долларов США в течение пяти лет только на борьбу с последствиями пандемии, а затем еще 250 млрд долларов США, чтобы вернуться к докризисным показателям.