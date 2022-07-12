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МВФ: В этом году номинальный ВВП Азербайджана превысит 120 млрд манатов

МВФ: В этом году номинальный ВВП Азербайджана превысит 120 млрд манатов К концу 2022 года объем номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана прогнозируется в размере 122,901 млрд манатов.
Финансы
12 июля 2022 г. 12:35
МВФ: В этом году номинальный ВВП Азербайджана превысит 120 млрд манатов

К концу 2022 года объем номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана прогнозируется в размере 122,901 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций по статье IV, состоявшихся в Баку с 25 мая по 7 июня.

Согласно документу, это на 30,043 миллиарда манатов или на 32,4% больше фактического показателя 2021 года.

Ожидается, что годовая стоимость номинального ВВП Азербайджана в 2023 году достигнет 126,319 млрд манатов (на 33,461 млрд манатов больше фактического показателя 2021 года), в 2024 году - 129,278 млрд манатов (на 36,42 млрд манатов больше), в 2025 году - 133,279 млрд манатов (на 40,421 млрд манатов больше), в 2026 году - 138,358 млрд манатов (более 45,5 млрд манатов), а в 2027 году - 145,008 млрд манатов (на 52,15 млрд манатов больше).

Прогнозируется, что в этом году номинальный ненефтяной ВВП Азербайджана увеличится на 18,5% по сравнению с прошлым годом, до 68,463 млрд манатов. В ближайшие 5 лет (2023-2027 годы) номинальный ненефтяной ВВП прогнозируется в размере 77,741 млрд манатов, 86,127 млрд манатов, 93,626 млрд манатов, 100,779 млрд манатов и 108,479 млрд манатов соответственно.

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Версия на азербайджанском языке IMF: "Bu il Azərbaycanın nominal ÜDM-nin dəyəri 120 milyard manatı keçəcək"

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