МВФ: В этом году мировая экономика вырастет на 3,5%

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В 2019 году мировой экономический рост составит 3,5%, а в 2020 году - 3,6%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда (МВФ).

Это соответственно на 0,2% и 0,1% ниже показателей, приведенных в отчете за октябрь 2018 года.

МВФ полагает, что глобальная экспансия в 2018 году ослабла. Следует отметить, что согласно WEO, опубликованному в октябре прошлого года, мировой экономический рост в 2018 году прогнозировался на уровне 3,7%.