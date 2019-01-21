 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МВФ: В этом году мировая экономика вырастет на 3,5%

    © Sputnik/ Natalia Seliverstova

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В 2019 году мировой экономический рост составит 3,5%, а в 2020 году - 3,6%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда (МВФ).

    Это соответственно на 0,2% и 0,1% ниже показателей, приведенных в отчете за октябрь 2018 года.

    МВФ полагает, что глобальная экспансия в 2018 году ослабла. Следует отметить, что согласно WEO, опубликованному в октябре прошлого года, мировой экономический рост в 2018 году прогнозировался на уровне 3,7%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi