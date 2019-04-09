​МВФ: В этом году экономика Азербайджана вырастет на 3,4%

Реальный экономический рост в Азербайджане в этом году составит 3,4%, в 2020 году - 3,1%, в 2024 году - 1,7%.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске Global Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ).

В 2018 году данный показатель составил 1,4%.

"Инфляция в 2018 году составила 2,3%, в 2019–2020 годах составит 2,5%, в 2024 году - 3%", - говорится в отчете.

МВФ полагает, что профицит счета текущих операций платежного баланса составит в этом году 11,7%, в 2020 году - 13,3%, в 2024 году - 12,8%. В 2018 году показатель был равен 12,6%.

Уровень безработицы в ближайшие годы останется без изменений - на уровне 5%.

Отметим, что в октябрьском выпуске World Economic Outlook за 2018 год ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозируется на уровне 3,6%, инфляция - 3,3%, профицит счета текущих операций – 8,1% ВВП. Уровень безработицы составил 5%.