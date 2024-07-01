МВФ уточнил количество голосов и квоту Азербайджана

Квота Азербайджана в Международном валютном фонде (МВФ) в настоящее время составляет 391,7 млн SDR (1 SDR = 1,3150 USD), или 0,08% от совокупного размера квот.

Квота Азербайджана в Международном валютном фонде (МВФ) в настоящее время составляет 391,7 млн SDR (1 SDR = 1,3150 USD), или 0,08% от совокупного размера квот.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном сегодня последнем обновлении МВФ, действующая квота обеспечивает Азербайджану 0,11% (5 376) общего числа голосов в Фонде.

Квоты и доли голосов будут меняться по мере того, как члены будут выплачивать свои надбавки в соответствии с 14-м общим пересмотром квот. В результате этого пересмотра Азербайджан увеличил квоту с 160,9 млн SDR до 391,7 млн SDR.

В результате увеличения квоты каждого из 188 государств - членов МВФ совокупный объем взносов вырос с 238,5 млрд SDR до 477 млрд SDR.

Крупнейшим государством - членом МВФ являются США, квота которых достигла 82,9 млрд SDR, а наименьшим по размеру - Тувалу - с квотой в 2,5 млн SDR.

В случае согласия стран - участниц Фонда с 15 ноября 2024 года вступит в силу новое решение об увеличении квот на 50% - до 960 млрд долларов США, которое было принято в декабре 2023 года. Для его утверждения во многих странах потребуется внести изменения в национальное законодательство.

Квоты выражаются в специальных правах заимствования (SDR) - расчетной единице МВФ.

Взносы по квотам являются важнейшим источником финансовых ресурсов МВФ. Для каждого государства - члена МВФ устанавливается квота, которая в целом основывается на его относительном положении в мировой экономике. Квота государства-участника определяет максимальный размер его финансовых обязательств перед МВФ и его число голосов, а также влияет на доступ страны к финансированию от МВФ.

При вступлении страны в члены МВФ для нее устанавливается первоначальная квота в том же диапазоне, что и квоты существующих государств-членов, которые в целом сопоставимы с ней по масштабам и характеристикам экономики.

Сумма финансирования, которую государство-участник может получить от МВФ (его лимит доступа), определяется на основании его квоты. Например, в рамках договоренностей о кредитах stand by и расширенном кредитовании государство-член может заимствовать до 200% своей квоты ежегодно и до 600% нарастающим итогом. При этом в исключительных случаях размеры доступа могут быть увеличены.

Совет управляющих является высшим органом МВФ, принимающим основные решения, в который входит по одному управляющему и одному заместителю управляющего от каждого государства–члена Фонда. Управляющим МВФ от Азербайджана является министр финансов Самир Шарифов, а заместителем его председатель Центрального банка Талех Кязымов.

Напомним, что Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 млн долларов США. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций по статье IV Устава фонда и миссий технической помощи по основным направлениям макроэкономической политики.

Особую актуальность на фоне мирового финансового кризиса приобрели Программы оценки финансового сектора (Financial Sector Assessment Program, или FSAP), проводимые МВФ совместно с Всемирным банком. Последняя миссия FSAP работала в Азербайджане в июне 2024 года. В ходе этого визита состоялся обмен мнениями по определению в рамках программы новых направлений повышения стабильности финансового сектора.