МВФ: Ускорения роста экономики России не ожидается

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Циклическое восстановление в России набирает обороты после двухлетнего спада, а рост ВВП по итогам года составит примерно 2%. Тем не менее рост, вероятно, будет оставаться низким в среднесрочной перспективе из-за демографических показателей, нерешенных структурных узких мест, а также длительных санкций.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявили эксперты Международного валютного фонда (МВФ) по итогам визита в Россию в период с 13 по 17 ноября.

По мнению экспертов, инфляция к концу года составит менее 3%, однако ожидается, что она вскоре вернется к уровню 4%. Эксперты ожидают улучшения текущего платежного баланса России.

По мнению МВФ, положение российской банковской системы стабильно, несмотря на санацию ЦБ двух крупных банков. Наблюдается увеличение кредитной активности в стране. "В то же время ключевой слабостью остается качество активов, существует риск нехватки уровней резервирования в некоторых банках", - отмечается в сообщении.