​МВФ: Уровень долларизации затрудняет прогнозирование курса

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В этом году ВВП Азербайджана может сократиться до 3%.
Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно отчету, впервые за последние 15 лет в Азербайджане ожидается двузначная инфляция, которая будет колебаться в диапазоне 10-15%. В качестве причины указывается девальвация национальной валюты почти на 100%. Отмечается, что девальвация отрицательно повлияла на финансовые показатели банков. Это связано с несоответствием валютных позиций банков и образованием необеспеченных валютных долгов. В странах Кавказа и Центральной Азии уровень долларизации очень высок, что в будущем создаст определенные проблемы для реализации курсовой политики.
В докладе МВФ также отмечается, что девальвация создала для стран Кавказа и Центральной Азии возможность для получения краткосрочных фискальных доходов: "Хотя в результате девальвации объем продаж товаров сократился, доходы от их реализации в национальных валютах выросли. В то же время ввиду того, что зарплаты после девальвации не выросли, нагрузка на госбюджет в долларовом эквиваленте сократилась".
В "Отчете о глобальной конкурентоспособности 2015-2016 гг." МВФ Азербайджан расположился на 40-й строчке, в то время как в отчете за 2006-2007 годы страна занимала 62-е место.
МВФ прогнозирует значительное сокращение государственных расходов. В то же время коэффициент долговой нагрузки страны находится на низком уровне.
|Годы
|Годовая инфляция (%)
|1992
|912,3
|1993
|1 129,1
|1994
|1 663,5
|1995
|411,8
|1996
|19,9
|1997
|3,7
|1998
|- 0,8
|1999
|- 8,5
|2000
|1,8
|2001
|1,6
|2002
|2,8
|2003
|2,2
|2004
|6,7
|2005
|9,6
|2006
|8,3
|2007
|16,7
|2008
|20,8
|2009
|1,5
|2010
|5,7
|2011
|7,9
|2012
|1,1
|2013
|2,4
|2014
|1,4
|2015
|4,0
Cavid ƏzimovАвтор новости
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