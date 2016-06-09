 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​МВФ: Уровень долларизации затрудняет прогнозирование курса

    Прогноз: Инфляция в Азербайджане в этом году не превысит 15%

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В этом году ВВП Азербайджана может сократиться до 3%. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

    Согласно отчету, впервые за последние 15 лет в Азербайджане ожидается двузначная инфляция, которая будет колебаться в диапазоне 10-15%. В качестве причины указывается девальвация национальной валюты почти на 100%. Отмечается, что девальвация отрицательно повлияла на финансовые показатели банков. Это связано с несоответствием валютных позиций банков и образованием необеспеченных валютных долгов. В странах Кавказа и Центральной Азии уровень долларизации очень высок, что в будущем создаст определенные проблемы для реализации курсовой политики.

    В докладе МВФ также отмечается, что девальвация создала для стран Кавказа и Центральной Азии возможность для получения краткосрочных фискальных доходов: "Хотя в результате девальвации объем продаж товаров сократился, доходы от их реализации в национальных валютах выросли. В то же время ввиду того, что зарплаты после девальвации не выросли, нагрузка на госбюджет в долларовом эквиваленте сократилась".

    В "Отчете о глобальной конкурентоспособности 2015-2016 гг." МВФ Азербайджан расположился на 40-й строчке, в то время как в отчете за 2006-2007 годы страна занимала 62-е место.

    МВФ прогнозирует значительное сокращение государственных расходов. В то же время коэффициент долговой нагрузки страны находится на низком уровне.

    Годы Годовая инфляция (%)
    1992 912,3
    1993 1 129,1
    1994 1 663,5
    1995 411,8
    1996 19,9
    1997 3,7
    1998 - 0,8
    1999 - 8,5
    2000 1,8
    2001 1,6
    2002 2,8
    2003 2,2
    2004 6,7
    2005 9,6
    2006 8,3
    2007 16,7
    2008 20,8
    2009 1,5
    2010 5,7
    2011 7,9
    2012 1,1
    2013 2,4
    2014 1,4
    2015 4,0
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi