​МВФ: Уровень долларизации затрудняет прогнозирование курса

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В этом году ВВП Азербайджана может сократиться до 3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно отчету, впервые за последние 15 лет в Азербайджане ожидается двузначная инфляция, которая будет колебаться в диапазоне 10-15%. В качестве причины указывается девальвация национальной валюты почти на 100%. Отмечается, что девальвация отрицательно повлияла на финансовые показатели банков. Это связано с несоответствием валютных позиций банков и образованием необеспеченных валютных долгов. В странах Кавказа и Центральной Азии уровень долларизации очень высок, что в будущем создаст определенные проблемы для реализации курсовой политики.

В докладе МВФ также отмечается, что девальвация создала для стран Кавказа и Центральной Азии возможность для получения краткосрочных фискальных доходов: "Хотя в результате девальвации объем продаж товаров сократился, доходы от их реализации в национальных валютах выросли. В то же время ввиду того, что зарплаты после девальвации не выросли, нагрузка на госбюджет в долларовом эквиваленте сократилась".

В "Отчете о глобальной конкурентоспособности 2015-2016 гг." МВФ Азербайджан расположился на 40-й строчке, в то время как в отчете за 2006-2007 годы страна занимала 62-е место.

МВФ прогнозирует значительное сокращение государственных расходов. В то же время коэффициент долговой нагрузки страны находится на низком уровне.