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МВФ улучшил прогноз роста экономики еврозоны в 2023 году

МВФ улучшил прогноз роста экономики еврозоны в 2023 году Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП стран еврозоны в 2023 году на 0,1 процентного пункта, до 0,9%.
Финансы
25 июля 2023 г. 17:20
МВФ улучшил прогноз роста экономики еврозоны в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП стран еврозоны в 2023 году на 0,1 процентного пункта, до 0,9%.

Как передает Report, об этом говорится в докладе МВФ.

При этом фонд ухудшил прогноз снижения ВВП Германии в этом году на 0,2 процентного пункта, ожидая спад на 0,3%.

"Для Германии слабость промышленного производства и сокращение экономики в первом квартале 2023 года означают, что прогноз пересмотрен в сторону снижения", - говорится в докладе.

В то же время благоприятная конъюнктура рынка услуг и туризма стала причиной повышения прогноза на 2023 год для Испании на один процентный пункт, до 2,5%, и Италии - на 0,4 процентного пункта, до 1,1%.

Прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году повышен на 0,1 процентного пункта, до 1,5%, Германии - на 0,2 процентного пункта, до 1,3%.

В 2022 году рост ВВП еврозоны составил 3,5%. Экономика Германии в прошлом году выросла на 1,8%, Италии - на 3,7%, Испании - на 5,5%.

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Версия на английском языке IMF improves forecast for eurozone economy in 2023

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