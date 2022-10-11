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МВФ улучшил прогноз роста экономики Азербайджана

МВФ улучшил прогноз роста экономики Азербайджана Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в этом году рост внутреннего валового продукта (ВВП) Азербайджана на уровне 3,7%.
Финансы
11 октября 2022 г. 18:01
МВФ улучшил прогноз роста экономики Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в этом году рост внутреннего валового продукта (ВВП) Азербайджана на уровне 3,7%.

Как передает Report со ссылкой на октябрьский доклад МВФ "Перспективы мировой экономики", нынешний прогноз на 0,9 процентных пункта превышает апрельский.

Согласно прогнозу, экономика Азербайджана в 2023 году году вырастет на 2,5%, что по сравнению с предыдущим прогнозом на 0,1 процентных пункта ниже. Валютный фонд на 2027 год прогнозирует рост ВВП страны на уровне 2,5%.

Отметим, что в 2021 году экономика Азербайджана выросла на 5,6%.

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Версия на английском языке IMF improves economic growth forecast for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке IMF Azərbaycanın iqtisadi artımla bağlı proqnozunu yaxşılaşdırıb

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