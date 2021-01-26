МВФ улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году

Темпы роста мирового ВВП в 2021 году составят 5,5%, в 2022 году - 4,2%

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил по сравнению с своими октябрьскими оценками прогноз по росту мирового ВВП в текущем году на 0,3 процентного пункта (п. п.).

Как передает Report, это следует из распространенного во вторник январского доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Как полагают аналитики фонда, в нынешнем году темпы роста мирового ВВП составят 5,5%, в октябрьском прогнозе этот показатель равнялся 5,2%. В 2022 году МВФ ожидает роста на 4,2%. В минувшем году, по подсчетам аналитиков фонда, мировая экономика сократилась на 3,5%, при этом осенью эксперты ожидали, что по итогам 2020 года мировой ВВП упадет на 4,4%.

"Это отражает более уверенное <...> восстановление [экономики] в среднем по регионам во второй половине [2020] года. Пересмотр прогноза на 2021 год в сторону повышения на 0,3 п. п. отражает дополнительные меры поддержки в нескольких крупных экономиках и ожидания укрепления [экономической] активности позднее в этом году в связи с вакцинацией", - поясняется в докладе.

По прогнозам экспертов фонда, объемы мировой торговли увеличатся на 8,1% в нынешнем году и на 6,3% в 2022 году. В большинстве стран также ожидается снижение уровня дефицита бюджета, что обусловлено ростом государственных доходов и сокращением расходов по мере восстановления экономической активности.

В документе при этом отмечается, что в целом одобрение регуляторами стран вакцин от коронавируса "вселяет надежду" на преодоление пандемии, однако "новые волны [распространения инфекции] и новые варианты вируса вызывают опасения", с точки зрения экономических прогнозов. "Вокруг этого прогноза есть большая доля неопределенности. Больший успех с вакцинацией и методами лечения, а также дополнительные меры [экономической] поддержки могут улучшить результаты, при этом медленные [темпы] вакцинации, мутация вируса и преждевременный отказ от мер поддержки могут результаты ухудшить", - отмечает главный экономист МВФ Гита Гопинат в блоге, опубликованном на сайте фонда во вторник.