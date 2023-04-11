МВФ улучшил прогноз по экономическому росту в Азербайджане

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в этом году рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 3%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в этом году рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском номере отчета МВФ ”Перспективы развития мировой экономики“.

Согласно документу, это на 0,5 процентных пункта больше, чем прогноз фонда на октябрь.

МВФ ожидает, что в следующем году и в 2028 году экономика Азербайджана вырастет на 2,6%.

Правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7% в 2023 году и 4,1% в 2024 году.

В 2021 году экономика страны выросла на 4,6%.