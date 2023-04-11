О нас

МВФ улучшил прогноз по экономическому росту в Азербайджане

МВФ улучшил прогноз по экономическому росту в Азербайджане Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в этом году рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 3%.
Финансы
11 апреля 2023 г. 17:54
МВФ улучшил прогноз по экономическому росту в Азербайджане

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в этом году рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском номере отчета МВФ ”Перспективы развития мировой экономики“.

Согласно документу, это на 0,5 процентных пункта больше, чем прогноз фонда на октябрь.

МВФ ожидает, что в следующем году и в 2028 году экономика Азербайджана вырастет на 2,6%.

Правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7% в 2023 году и 4,1% в 2024 году.

В 2021 году экономика страны выросла на 4,6%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IMF forecasts 3% growth in Azerbaijan’s GDP 
Версия на азербайджанском языке IMF Azərbaycanda iqtisadi artımla bağlı proqnozunu yaxşılaşdırıb

Другие новости из категории

МВФ резко снизил прогноз профицита баланса счета текущих операций Азербайджана
МВФ резко снизил прогноз профицита баланса счета текущих операций Азербайджана
11 апреля 2023 г. 18:20
Счетная палата выявила недочеты в деятельности Центрального банка Азербайджана
Счетная палата выявила недочеты в деятельности Центрального банка Азербайджана
11 апреля 2023 г. 18:10
МВФ прогнозирует резкое сокращение банковского кредитования
МВФ прогнозирует резкое сокращение банковского кредитования
11 апреля 2023 г. 17:55
МВФ прогнозирует снижение нефтяных цен в 2023 году на 24,1%
МВФ прогнозирует снижение нефтяных цен в 2023 году на 24,1%
11 апреля 2023 г. 17:36
МВФ повысил прогноз мировой инфляции в 2023 году до 7%
МВФ повысил прогноз мировой инфляции в 2023 году до 7%
11 апреля 2023 г. 17:31
В Азербайджане в I квартале выдано более 87 тысяч сертификатов ASAN Imza
В Азербайджане в I квартале выдано более 87 тысяч сертификатов ASAN Imza
11 апреля 2023 г. 16:46
Поступления в госбюджет от приватизации в этом году увеличились вдвое
Поступления в госбюджет от приватизации в этом году увеличились вдвое
11 апреля 2023 г. 15:04
ЕБРР инвестирует до 1,5 млрд евро в пострадавший от землетрясения регион Турции
ЕБРР инвестирует до 1,5 млрд евро в пострадавший от землетрясения регион Турции
11 апреля 2023 г. 14:08
Шведский пенсионный фонд уволил гендиректора из-за инвестиций в SVB
Шведский пенсионный фонд уволил гендиректора из-за инвестиций в SVB
11 апреля 2023 г. 14:01
Золото подорожало на удешевлении американских государственных бондов
Золото подорожало на удешевлении американских государственных бондов
11 апреля 2023 г. 10:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi