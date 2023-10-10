МВФ улучшил прогноз годовой инфляции в Азербайджане

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует годовую инфляцию в Азербайджане в этом году на уровне 10,3%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует годовую инфляцию в Азербайджане в этом году на уровне 10,3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском номере доклада "Перспективы развития мировой экономики" МВФ.

Согласно документу, это на 1 процентный пункт меньше, чем прогнозный показатель за апрель.

МВФ ожидает, что в следующем году инфляция в Азербайджане будет на уровне 5,6%, что на 2,4 процентных пункта меньше, чем в предыдущем прогнозе. Финансовое учреждение сохранило прогноз инфляции в 2028 году на уровне 4%.

Отметим, что в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год годовая инфляция прогнозируется на уровне 6,2% в 2022-2026 годах. Прогноз инфляции на 2023 год составил 6,9%.