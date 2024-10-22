МВФ улучшил прогноз экономического роста для Азербайджана на 2024-2025 годы

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз экономического роста Азербайджана на 2024 год до 3,2%.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз экономического роста Азербайджана на 2024 год до 3,2%.

Как передает Report, об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).

В апреле МВФ прогнозировал рост ВВП страны на уровне 2,8% в 2024 году. Согласно новому докладу, в 2025 году ожидается рост на 2,5% (против апрельского прогноза в 2,3%), а на 2029 год прогноз сохранен на уровне 2,4%.

В целом, по региону Ближнего Востока и Центральной Азии прогнозируется рост экономики на 2,4% в 2024 году, на 3,9% в 2025 году и на 3,8% в 2029 году.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, в январе-сентябре 2024 года ВВП страны составил 92,8 млрд манатов, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В нефтегазовом секторе добавленная стоимость увеличилась на 0,9%, а в ненефтегазовом — на 7,1%.

Правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2024 году на уровне 4,2%, в 2025 году - 3,5%, в 2026 году - 2,8%, в 2027 году - 3,8%, а в 2028 году - 3,3%. При этом нефтегазовый сектор вырастет на 0,3% в 2024 году и на 0,5% в 2025 году, но сократится на 3%, 0,1% и 2,1% в 2026–2028 годах соответственно. В ненефтегазовом секторе ожидается стабильный рост: 6,4% в 2024 году, 4,9% в 2025 году и около 5% ежегодно в 2026–2028 годах.

Рост ВВП Азербайджана в 2023 году составил 1,1%.