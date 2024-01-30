МВФ ухудшил прогнозы по росту мировой торговли

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3%, в 2025 году - до 3,6%.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3%, в 2025 году - до 3,6%.

Как передает Report, это следует из доклада организации.

Согласно приведенным табличным значениям, мировая торговля в 2024 году вырастет на 3,3%. Это на 0,2 процентного пункта ниже предыдущего прогноза МВФ от октября 2023 года. В 2025 году рост показателя, как ожидается, составит 3,6%, что на 0,1 процентного пункта ниже предыдущей оценки.

Как отметил главный экономист, директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном публикации доклада, несмотря на снижение мировой торговли, в фонде не видят признаков "деглобализации". Текущую ситуацию МВФ оценивает как "своего рода плато".