МВФ ухудшил прогноз темпов роста ВВП США в 2024 году до 2,6%

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП США в 2024 году в сторону понижения, до уровня 2,6%.

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП США в 2024 году в сторону понижения, до уровня 2,6%.

Как сообщает Report, об этом говорится в представленном в Вашингтоне июльском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"В Соединенных Штатах показатель прогнозируемого роста пересмотрен в сторону понижения, до 2,6% в 2024 году, что отражает более медленное начало года, чем ожидалось", - указано в документе.

Это на 0,1 процентного пункта меньше прогноза, представленного в апреле 2024 года.

При этом прогноз на 2025 год в сравнении с апрельским остался неизменным на уровне 1,9%.